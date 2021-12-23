Глава ЛЖД Мантас Бартушка покинет пост 3 января

Глава находящейся в госуправлении компании "Литовские железные дороги" Мантас Бартушка покинет свой пост в 3 января, сообщила компания.

Совет директоров компании в среду утвердил расторжение трудового договора М. Бартушки по соглашению сторон.

М. Бартушку сменит временный руководитель - Эгидиюс Лазаускас, который возглавляет дочернюю компанию по грузоперевозкам LTG Cargo.

В пресс-релизе компании отмечается, что Э. Лазаускас был выбран из-за его опыта работы и готовности руководить компанией во время перемен. Он работает в руководстве с января 2017 года.

Э. Лазаускас отметил, что сейчас "Литовские железные дороги" сталкиваются с серьезными вызовами: решить проблему транзита белорусских удобрений и диверсифицировать деятельность компании.

Конкурс на замещение должности главы компании будет объявлен в ближайшее время.

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