Экономисты о возможных санкциях Китая: это может быть самым болезненным наказанием

В среду утром появилось сообщение о том, что Китай обсуждает введение экономических санкций в отношении Литвы. Экономисты говорят, что это болезненно скажется не только на экономики и бизнесе, но может втянуть Литву и ЕК в судебные тяжбы. Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс сказал, что из-за санкций промышленность потеряет оборот в размере 3-5 млрд. евро.

"Очевидно, что санкции нацелены на промышленный сектор. Все компании, которые оплатили товары, но не получают их из Китая - это компании промышленного сектора. Речь идет о сырье, компонентах, оборудовании для расширения производственных мощностей. Поэтому очевидно, что цель – промышленность, которая создает ВВП. Остальные бытовые товары идут без остановок", – заметил он.

По словам Янулявичюса, Литва в прошлом году импортировала из Китая товары на сумму 1,2 млрд. евро, 2/3 этой суммы - промышленные товары.

"Мы говорим о 700-800 млн. евро, если это такая сумма, то эти товары приносят 3-5 млрд. евро, поскольку их используют для сбора конечного продукта. Без определенных компонентов что-то мы уже не сможем произвести. Эту сумму можно считать как снижение оборота", – сказал он.

"Если по дипканалам не удастся смягчить наши отношения с Китаем, и на какое-то время, на год-два, нам надо готовиться к более болезненным вещам. Мы надеемся, что этого не будет, что другие компании не поддадутся давлению со стороны Китая", – продолжил Янулявичюс.

Экономист Александр Изгородин сказал, что несмотря на то, что Китай является членом (ВТО), у него есть право на введение экономических санкций в одностороннем порядке.

"Но проблема тут - не санкции, а суды и процедуры через ВТО. Теоретически, если санкции в отношении Литвы будут введены, то наша страна или ЕК могут обратиться в ВТО и выяснять отношения с Китаем, требовать упразднения санкций. Беда в том, что такие процессы могут длиться 3-5 лет, на протяжении которых санкции будут действовать, будет нанесен ущерб", – сказал экономист.

Он считает, что экономические санкции - самый большой удар, который Китай может нанести Литве.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что такие санкции Китая больно ударят по Литве, особенно, если будет использована тактика "разделяй и властвуй".

"Тут мы в одиночестве, хотя многое будет зависеть от реакции ЕС. Это политический момент, но мы на передовой", – сказал он.

Издание китайской коммунистической партии Global times на этой неделе сообщило, что Пекин может ввести официальные экономические санкции в отношении Литвы.

Портал 15min.lt, цитирующий китайское издание, указал, что информация этого издания обычно отражает позицию китайских властей, правда, угрозы не всегда сбываются. Global times пишет, что Китай мог бы ввести в отношении Литвы "санкции в стиле США" и привел в пример американские санкции в отношении китайской компании Huawei.

"Китай может запретить любой компании продавать товары Литве, если в них есть китайские компоненты или технологии, зарубежным компаниям могут запретить продавать в Китае продукцию с сырьем и компонентами их Литвы", – цитируется издание Global times.

Китай в последнее время высказывал протесты в связи с тем, что Литва расширяет связи с Тайванем, позволила открыть представительство Тайваня в Вильнюс. Китай осенью остановил движение грузовых поездов в Литву, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил кредитные лимиты для литовских компаний и поднял цены, кроме того, на время исключил Литву из таможенных систем.

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