Литва раскритиковала мероприятиe РФ в ООН: "Очередное усилие по распространению лживого нарратива"

Организуемую Россией неформальную встречу членов Совета Безопасности ООН "по формуле Арриа" на тему "ситуации с национальными меньшинствами и героизацией нацизма в странах балтийско-черноморского региона" Литва расценивает как "очередное усилие по распространению лживого нарратива о соседних странах", сообщил в среду МИД Литвы.

"Мы хотим четко сказать, что мы, Литва и наши партнеры, видим и понимаем, что Россия делает и чего добивается. Приходится сожалеть, что Россия распространяет не соответствующие действительности интерпретации о ситуации с правами человека в Литве и соседних государствах, однако это никогда не умаляет нашу готовность добиваться всеобщего обеспечения прав человека", - говорит вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас.

По словам вице-министра, Россия пользуется этим мероприятием в Нью-Йорке "во всех возможных форматах для отвлечения внимания от ухудшающейся ситуации с правами человека в России и военной эскалации у границ Украины".

МИД сообщил, что "повторяющиеся попытки России манипулировать форматами Совета Безопасности ООН в целях дезинформации получили осуждение в заявлении единомышленников-членов Совета Безопасности ООН и государств-членов Европейского союза, а также других стран". К нему присоединилась и Литва.

В сообщении также говорится, что в России не прекращаются ущемления свободы самовыражения, репрессии против независимых СМИ и журналистов, правозащитников, неправительственных организаций. По данным правозащитной организации "Мемориал", в России сейчас 426 политзаключенных.

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