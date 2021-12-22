Работу центра вакцинации в Litexpo продлевают до середины января

В Вильнюсе время работы центра вакцинации в выставочном центре Litexpo продлевают до середины января.

"Время работы Litexpo продлено до 15 января, чтобы его закрытие не стало неожиданностью для жителей. Такое пожелание выразил и Минздрав. Мы понимаем, что это удобно жителям, поэтому продлеваем время работы центра на две недели", – сказал представитель самоуправления Паулюс Вайтекенас.

По его словам, центр вакцинации по-прежнему будет работать с 8 до 20 ч. в рабочие дни и с 9 до 19 ч. по выходным. На Рождество центр вакцинации работтаь не будет, а 1 января закроется раньше.

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