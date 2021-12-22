Грузовикам приходится ждать на литовско-белорусской границе около 80 часов

Из-за резкого увеличения количества грузовиков на литовско-белорусской границе некоторым водителям приходится ждать проверки более 80 часов.

В среду утром на пограничном контрольно-пропускном пункте Медининкай в очереди стояли 422 грузовика, им придется ждать около 84 часов, на КПП Лаворишкес - 100 грузовиков (около 22 часов), в Райгардасе - 218 (около 52 часов), на пункте в Шальчининкай - 346 грузовиков (около 69 часов).

Сотни грузовиков ждут проверки и на другой стороне границы: по данным Госпогранкомитета Беларуси, на КПП в Видзах - 260, в Котловке - 420, в Каменном Логе - 250, в Беняконях - 440, в Привалке - 170.

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