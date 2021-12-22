В Литве меняется ряд правил дорожного движения: что надо помнить?

С 1 января 2022 года вступают в силу изменения Правил дорожного движения (ПДД), некоторым водителям придется в корне менять свои привычки. С января вступает в силу новый порядок поведения на полосах торможения и разгона. В соответствии с новым порядком, есть три сценария, о которых надо помнить.

Первый, когда водитель, находящийся в полосе торможения или разгона, хочет влиться в поток слева. В таком случае он должен пропустить водителей, которые едут по левой полосе и не меняют направление движения.

Второй, когда водитель, въехавший в полосу торможения или разгона, хочет влиться в поток слева, а находящиеся слева водители хотят попасть в полосу торможения и разгона. В таком случае находящийся справа водитель, который хочет перестроиться влево, должен пропустить тех, кто перестраивается в полосу торможения и разгона.

Foto: Susisiekimo ministerija

Третий, когда водитель, находящийся в полосе торможения или разгона, не меняет направления движения и едет по ней дальше. В таком случае те, кто перестраиваются в эту полосу, должны его пропускать, поскольку он не меняет направления движения.

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