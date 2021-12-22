Министр транспорта Литвы: по транзиту белорусских удобрений создана рабочая группа

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис говорит, что с целью прекращения транзита белорусских калийных удобрений через Литву создана межинституциональная рабочая группа - она должна выработать согласованную позицию по этому вопросу.

"Сейчас работает группа представителей различных институций, и когда они предпримут определенные действия, тогда и представит (позицию - ред.), но думаю, что, вероятно, вопрос можно решить и без широких пакетов", - сказал Скуодис журналистам в среду перед заседанием правительства.

Министр отказался указать, когда и какое решение относительно прекращения транзита находящейся под санкциями США компании "Беларуськалий" может быть принято.

"Специально не хочу называть - в силу многих причин (...) Есть не одна опция, которая сейчас на столе, рассматривается юристами, и когда у всех институций будет единое согласованное мнение, тогда мы и озвучим", - отметил министр транспорта.

Премьер Ингрида Шимоните говорила, что дать ответы на все вопросы, связанные с транзитом калийных удобрений, правительство должно до 31 декабря.

Правительственная комиссия по проверке сделок стратегических компаний во вторник объявила, что соглашение, подписанное ЛЖД с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" в марте 2018 года, и поправки, подписанные в октябре этого года, представляют угрозу для нацбезопасности страны. Окончательное решение по этому вопросу должно будет принять правительство - оно должно сделать это в течение 15 дней, вполне вероятно, что это произойдет в начале января.

Шимоните сомневалась, что в Сейм будет внесен подготовленный Минтранспорта проект закона, который запретит транзит удобрений "Беларуськалия" или других белорусских товаров через Литву. По ее словам, возможно, правительство внесет в Сейм поправки к другим законам.

Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора ЛЖД c "Беларуськалием", хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.

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