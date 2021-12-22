Посол Литвы в Москве: Запад должен сохранять единую позицию в общении с Россией

Запад должен говорить с Россией в один голос, считает посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас.

"Нам на Западе нужно найти общую модель для разговора с Россией. То, что сейчас предлагает Россия, это ее предложение, но у нас должна быть собственная стратегия", - сказал дипломат журналистам в Сейме в среду.

"Мы на Западе должны говорить в один голос", - сказал он.

Посол принял участие в заседании Комитета Сейма по иностранным делам, на котором обсуждалась ситуация в России.

В связи с тем, что Москва недавно разместила десятки тысяч своих военных на границе с Украиной, Запад обеспокоен возможным вторжением России в соседнюю страну.

Президент России Владимир Путин отрицает, что его страна планирует нападение, обвиняет НАТО в разжигании напряженности и требует "юридических гарантий" того, что Североатлантический союз не будет расширяться на восток.

На прошлой неделе Москва выдвинула требования к Соединенным Штатам и НАТО, призывав Альянс взять на себя обязательство не принимать новых членов и не создавать военные базы в странах бывшего Советского Союза.

Баярунас охарактеризовал нынешнюю атмосферу в Москве как неоднозначную.

"Да, атмосфера двусмысленная в России. С одной стороны, Москва выглядит великолепно в культурном и экономическом плане, но есть атмосфера, которая чувствуется в наших двусторонних отношениях, и она достаточно сложная", - сказал он.

По словам посла, на практическом уровне отношения между Литвой и Россией работают, а на политическом - нет.

По его словам, в такой ситуации больше всего помогают культурные проекты.

"Я считаю, что культура - это одно из направлений, в которое нам нужно продолжать инвестировать. Это человеческий мост, который нас связывает", - сказал Баярунас.

"Мы живем рядом с беспокойной страной, но нам нужно поддерживать человеческие связи", - сказал он.

Отношения между Литвой и Россией резко ухудшились после того, как Москва аннексировала Крым в 2014 году, а затем начала поддерживать пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

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