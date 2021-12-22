В Литве меняется порядок, связанный с "паспортом возможностей": основные моменты

С 28 декабря меняется порядок выдачи "паспорта возможностей". Его не будут выдавать тем, кто привился двумя дозами больше 7 месяцев назад и не сделал бустерную прививку.

Подробно о новом порядке рассказали вице-министр здравоохранения Аушра Билотайте-Мотеюнене, глава Инфекционного центра Сантаришкской клиники Лигита Янчорене и представитель Центра реестра Диана Вилите.

Билотайте-Мотеюнене сразу заметила, что "паспорт возможностей" у людей, получивших третью дозу действует неограничено.

Детям с 12 лет и 2 месяцев "паспорт возможностей" нужен только для посещения кафе, ресторанов, развлечений, разных мероприятий (все виды деятельности, связанные со школой будут проходить свободно). Кроме того, "паспорт возможностей" ребенок может получить, сдав быстрый тест, который периодически сдает в школе, можно сдать и тест в мобильном центре.

Янчорене рассказала, что люди после полной вакцинации получают необходимый иммунитет, но со временем количество антител сокращается, особенно сильное сокращение наблюдается через 4 месяца. Европейское агентство по лекарственным средствам даже рекомендует сократить интервал между вакцинами до трех месяцев.

Янчорене подчеркнула, что ревакцинация особенно важна после появления штамма "омикрон".

По ее словам, ревакцинироваться через 6 месяцев после заболевания должны и те, кто переболел коронавирусом.

Билотене-Мотеюнене сказала, что в ближайшее время пересмотрят возможность получение "паспорта возможностей" на основе серологического теста на антитела.

"Сейчас, сдав тест на антитела и получив положительный ответ, можно получить "паспорт возможностей" на 60 дней. Но мы видим, что результаты этих тестов интерпретируют по-разному или же используются разные титры. Сейчас пришел "омикрон". Мы знаем, что не все страны дают "паспорт возможностей" на основе тестов на антитела, поэтому планируем обсудить этот вопрос", – сказала она.

По словам Вилите, с 28 декабря в случае с теми, кто привился не раньше июня, ничего не изменится.

"Надо обратить внимание тем людям, которые были привиты двумя дозами, а потом переболели. Эти люди 28 декабря должны будут обновить свои "паспорта возможностей". До 27 декабря в их случае действует алгоритм - две вакцины, а с 28 - правило переболевших. На это надо обратить внимание тем, кто привился, а потом заболел", – сказала она.

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