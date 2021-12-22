Суд признал стоянку ТЦ Europa небезопасной и назначил компенсацию в 200 000 евро

Суд признал многоэтажную стоянку для машин у торгового центра (ТЦ) Europa небезопасной, и присудил правопреемнице компании Hanner Prime Location Property Fund выплатить 200 000 евро пострадавшей в качестве возмещения ущерба. Напомним, что женщина с автомобилем упала с 5-го этажа стоянки из-за небезопасных ограждений. Вильнюсский участковый суд вынес такое решение 17 декабря 2021 г.

В соответствии с проектом и действующим техническим регламентом на всех этажах стоянки по периметру должны были стоять защитные ограждения высотой 1,2 м, но они не были установлены. Всего должны были установить почти километр ограждений. От выпадения людей и автомобили до сих пор "защищает" только декоративный фасад их алюминия.

"Суд с особой критикой оценил тот факт, что при выдаче документов на эксплуатацию, ответчика обязали оборудовать защитные ограждения, но в течение 15 лет они так и не появились", – сказал адвокат пострадавшей, адвокат профессионального объединения адвокатов Averus Марюс Барисявичюс.

По его словам, суд присудил пострадавшей всю сумму морального ущерба - 200 000 евро.

"Суд считает эту компенсацию минимальной компенсацией за искалеченную жизнь, поскольку пострадавшая - мать-одиночка, после аварии она не может полноценно заботиться о малолетнем ребенке, из-за полученных травм постоянно терпит боль, она не может в полную меру работать и вообще свободно двигаться. Суд отклонил аргументы ответчика будто пострадавшая выздоровела, поскольку в медицинских документах указано, что ее жизнь после этой трагедии никогда не будет такой, какой была раньше. А этого несчастья могло бы и не быть, если бы ответчик оборудовал защитные ограждения", – сказал адвокат.

Тот факт, что защитные ограждения должны были установить, подтвердил и архитектор Ауримас Амбрасас, который проектировать ТЦ Europa. Он подтвердил это в суде. Строитель здания обещал установить защиту еще в 2004 mг., но не сделал этого и по сей день.

Барисявичюс заметил, что суд также акцентировал, что владельцы стоянки неохотно общались и нечестно вели себя во время судебных разбирательств: они не сразу представили документы, связанные со стоянкой, представили их только тогда, когда суд назначил проведение экспертизы. По этой причине суд расценил ответчика, как нечестную сторону процесса.

"Сейчас говорят о реновации здания Europa – мы надеемся, что во время реновации устранят и эту опасность, оборудуют заграждения. Одного несчастного случая вполне достаточно", – сказал адвокат.

Суд отметил, что небезопасная стоянка - угроза как для паркующихся водителей, так и для пешеходов, поскольку рядом со зданием проходит тротуар.

Расследование в связи с инцидентом, который произошел на стоянке ТЦ Europa было начато Вильнюсской прокуратурой 25 апреля 2019 года, когда с 5 этажа стоянки выпал автомобиль с находившейся в нем женщиной.

Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию: у нее диагностировали разрыв печени, ушиб легких, перелом стенки глазного дна, ребер и грудины, многочисленные ушибы и синяки, врачам пришлось откачивать кровь, накопившуюся в плевральной полости.

Владельцы стоянки - правопреемница Hanner АО Prime location property fund и ЗАО BH Europa.

Решение суда еще может быть обжаловано обеими сторонами процесса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!