В гараже у клайпедчанина – кокаин за 140 000 евро

Клайпедские прокуроры завершили дело о незаконном хранении большого количества наркотиков.

Расследование было начато, когда поступила информация о том, что 28-летний клайпедчанин распространяет наркотики. Мужчина, работающий в одной из клайпедских компаний уже попадал в поле зрения полиции – в начале 2021 г. его подозревали в нанесении незначительных телесных повреждений по неосторожности.

В июне 2021 г. полиция провела обыск в гараже этого человека на ул. Каштону, в Клайпеде, и обнаружила 800 г. кокаина (стоимость такого количества на черном рынке составляет 140 000 евро).

В тот же день на ул. Х. Манто подозреваемый был задержан. Во время обысков в гараже и в доме подозреваемого была также обнаружена конопля, кокаин, психотропные вещества и оборудование для расфасовки наркотиков.

Подозреваемый был задержан, позже его отпустили од залог, назначив интенсивный контроль и изъяв документы.

Временно ограничены его права на два дорогих автомобиля (общая стоимость больше 55 000 евро).

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок 10-15 лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!