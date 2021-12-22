Коронавирус в Литве: 1655 новых случаев и 23 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1655 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил в среду Департамент статистики.

17 умерших были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1925 человек, полную схему вакцинации завершили 16 088 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1271 пациент с COVID-19 - почти на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, 120 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 15,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 4 586 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько несколько снизился и составил 771 случай. Доля положительных тестов за семь дней составила 10,4%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились почти 506 тыс. человек, скончалось - около 7,2 тыс. человек.

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