Министр энергетики Литвы: мы полностью обеспечили себя газом

В связи с тем, что российский концерн "Газпром" сократил поставки газа Европе, фьючерсные сделки по этому топливу бьют рекорды, однако министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис говорит, что недостатка в газе у страны не будет.

"Литва в безопасности. У Ignitis есть газ в Инчукалнсе, действует терминал, если понадобится, после Нового года привезем еще дополнительные грузы. Что касается газовой безопасности, то мы полностью обеспечили себя газом и никаких проблем нет", - сказал министр LRT во вторник.

По словам Крейвиса, самым большим вызовом остается цена на газ.

"Самая большая проблема - цена на газ, и прогнозировать, как она будет выглядеть в течение двух ближайших месяцев, очень трудно, потому что в Европу приходят сильные холода", - сказал министр энергетики.

"Газпром" во вторник не заказал транзит по трубопроводу Ямал-Европа. Газопровод остановился и перешел в реверсный режим - газ поступает с Запада на Восток.

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