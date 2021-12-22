Правление ЛЖД рассмотрит вопрос об отставке главы компании

В среду правление ЛЖД рассмотрит вопрос об отставке главы компании Мантаса Бартушки.

Заседание правления продлится два дня - в среду и четверг, подтвердил представитель компании по связям с общественностью Мантас Дубаускас. По его словам, после встречи станет ясна дата отставки Бартушки.

Председатель правления Кястутис Шлюжас объявил неделю назад, что для деэскалации ситуации из-за продолжающегося транзита удобрений "Беларуськалия" через Литву Бартушка уйдет после переходного периода, но не уточнил конкретные сроки.

Министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис заявил на этой неделе, что, по его сведениям, Бартушка должен уйти в начале января.

Неделю назад Бартушка сообщил BNS, что лучшее решение было найдено вместе с правлением.

Правительственная комиссия по проверке сделок стратегических компаний во вторник объявила, что соглашение, подписанное ЛЖД с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" в марте 2018 года, и поправки, подписанные в октябре этого года, представляют угрозу для нацбезопасности страны. Окончательное решение по этому вопросу должно будет принять правительство.

На прошлой неделе Скуодис заявил, что ЛЖД согласовала авансовые платежи с белорусской компанией, и можно было бы подписать поправки к соглашению, чтобы санкции не мешали транзиту.

По его словам, авансовые платежи за перевозку удобрений после 8 декабря - до марта 2022 года - согласовывались перед их переводом ЛЖД.

Скуодис заверил, что изменение контракта с "Беларуськалием" в октябре не только привело к авансовым платежам, но и были внесены другие изменения, которые уменьшили возможность расторжения контракта в одностороннем порядке в случае задержки платежа.

Бывший генеральный директор компании терминалов нефти и сжиженного газа Klaipedos nafta Бартушка возглавляет ЛЖД с 16 декабря 2016 года.

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