ДГБ: литовская разведка не видит угрозы в усилиях остановить транзит удобрений

Литовская разведка утверждает, что доходы, которые Беларусь получает от торговли удобрениями, транспортируемыми через Литву, помогают поддерживать недемократический режим, и это не соответствует национальным интересам Литвы. ДГБ не усматривает угрозы для безопасности страны в усилиях остановить транзит удобрений через Литву, говорит глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис.

"Если бы у нас была какая-то информация, которая бы четко нам показывала, что это угроза для национальной безопасности, - у нас ее пока нет. Если будет, она будет предоставлена тем, кто принимает решения, если можно будет - то и в общественном пространстве", - сказал Яунишкис во вторник журналистам в Сейме.

Яунишкиса вызвали в парламент для дачи ответов на вопросы группы парламентариев относительно транзита "Беларуськалия" и вероятной угрозы для некоторых литовских предприятий, которые после прекращения транзита потеряют доходы.

"У ДГБ нет данных о целенаправленном действии институций или лиц Литвы против государства и его национальных интересов в контексте стремления прекратить транзит белорусских удобрений через Литву", - сказал глава ДГБ парламентариям.

Несмотря на вступление в силу санкций США 8 декабря, транзит удобрений белорусского производителя "Беларуськалий" через Литву не прекратился. В ноябре белорусская компания внесла авансовые платежи Литовским железным дорогам на несколько месяцев вперед.

По словам руководителя ДГБ, нет информации о том, что США намерены отменить или смягчить санкции для "Беларуськалия".

Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора ЛЖД c "Беларуськалием", хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.

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