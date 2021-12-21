У Департамента госбезопасности нет данных о том, чтобы в Вильнюсе готовили переворот в Украине

Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы не располагает данными о том, чтобы в Вильнюсе готовился переворот в Украине, говорит глава разведывательного ведомства Дарюс Яунишкис.

"ДГБ не располагает данными, которые подтверждали бы предпосылки, чтобы прокремлевские деятели в Вильнюсе готовили переворот в Украине", - сказал глава ДГБ, отвечая во вторник на вопросы группы парламентариев.

Он не стал давать оценки и роли члена Сейма, консерватора Эмануэлиса Зингериса во встрече украинцев в Вильнюсе.

По словам Яунишкиса, у разведки нет оснований для такой оценки.

В ноябре украинские СМИ сообщили, что в одно и то же время в Вильнюсе побывали самый богатый олигарх Украины Ринат Ахметов и группа влиятельных деятелей политики и медиа этой страны.

Эта информация была обнародована спустя четыре дня после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть информация о "представителях России", пытавшихся вовлечь Ахметова в заговор с целью совершения переворота в Украине.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал, что праздновал с другими украинцами день рождения известного украинского телеведущего Савика Шустера, который родом из Вильнюса. В праздновании в ресторане "Неринга" участвовал и член Сейма Зингерис, однако Ахметова среди гостей не было.

Глава ДГБ сказал, что еще ведется расследование относительно посещений этими украинцами Литвы и выясняется, кто их здесь снимал.

"Однако у нас нет информации, подтверждающей, что здесь обсуждался какой-либо переворот или свержение", - сказал Яунишкис.

Десять парламентариев вызвали в Сейм директора ДГБ, чтобы он ответил на 16 подписанных ими вопросов, разделенных на темы "О Беларуси и санкциях", "О Зингерисе и Украине", "О Тайване и Китае", "О компетенции ДГБ во внешней политике Литвы при оценке ее в аспекте национальной безопасности".

На большую часть вопросов глава ДГБ ответил, что не располагает данными о представленных политиками предпосылках или что вопросы лежат за пределами компетенции разведслужбы.

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