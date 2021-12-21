Правительственная комиссия: договор с "Беларуськалием" - угроза для безопасности страны

Правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий во вторник объявила, что договор Литовских железных дорог с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" и изменения в нем представляют угрозу для безопасности страны. Окончательное решение должно будет принять правительство.

"Комиссия (...) приняла решение, что заключенный в 2018 году между "Беларуськалием" и "ЛЖД" договор об организации перевозки грузов по железной дороге, а также изменение, внесенное в договор в октябре 2021 года, не соответствуют интересам национальной безопасности", - сообщило правительство.

Премьер Ингрида Шимоните на прошлой неделе сказала, что решение относительно этого договора комиссия должна принять еще в этом году.

В комиссию 8 декабря обратился министр транспорта Марюс Скуодис с просьбой дать оценку, соответствует ли договор Литовских железных дорог и "Беларуськалия" интересам национальной безопасности.

Если правительство признает, что он представляет угрозу для безопасности страны, это может стать основанием для прекращения транзита с минимальными убытками.

Компания "ЛЖД" подписала договор с "Беларуськалием" весной 2018 года, он действует до конца 2023 года. В соответствии с ним через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 млн тонн белорусских удобрений.

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