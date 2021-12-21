Советник премьера: в одном регионе Литвы растет число пациентов в больнице

Советник премьер-министра Ингриды Шимоните Живиле Гудлявичене в передаче "Вопрос дня" на Žinių radijas сказала, что в одном регионе Литвы уже наблюдается рост числа пациентов в больницах.

"Мы еще не вышли из той волны вируса "дельта", больницы у нас еще не освободились. Показатель заполненности больниц, реанимаций, показатель госпитализации еще достаточно высокий. В одном регионе уже понемногу растет число госпитализируемых жителей", – сказала советник премьер-министра.

Она подчеркнула, что сейчас очень важно привиться третьей дозой, по ее словам, это единственная возможность "обуздания угрозы еще одной волны". Советник сказала, что "омикрон" распространяется так же быстро, как ветрянка.

"Этот штамм по скорости распространения сравнивают с ветрянкой. Он распространяется очень быстро. Можно ли сказать, что такое распространение наблюдается в Литве? Вчера состоялось заседание экспертов, были представлены новейшие данные по Литве. Пока показатель заражения "омикроном" у нас небольшой", – сказала Гудлявичене.

По ее словам, в середине прошлой неделе установили 2 случая, в пятницу – 5, а в последние дни - 10 и 15.

"Несомненно, в течение месяца этот штамм станет доминирующим. Это неизбежно, мы не избежим этого распространения. Но пока мы видим и то, что болезнь наблюдается в более легкой форме", – сказала советник премьера.

Delfi напоминает, что глава Минздрава Арунас Дулькис не раз подчеркивал, что более жесткие ограничения будут связаны с ростом числа больных в реанимациях. Жесткий карантин будет введен, когда в реанимации будет занято 240 коек.

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