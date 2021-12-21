Вильнюс охватила рождественская лихорадка: город скован заторами

Вильнюс охватила рождественская лихорадка: во вторник заторы в городе начались уже после обеда. Больше всего машин стоит на дорогах, ведущих к торговым центрам.

Установленные на улицах радары и видеокамеры показывают, что в 16 ч. в городе сформировалось около 16 заторов. Самая печальная ситуация - на основных артериях города: ул. Калварию, Озо, Карейвю, Гележинё вилко, T.Нарбуто, С.Баторо, на проспектах Лайсвес и Конституциёс. Кроме того, затор образовался и на ул. Тукстантмячё, в направлении, ведущем из города.

Правда, не во всех заторах виноваты горожане, которые в последний день бросились за покупками, на некоторых дорогах из-за невнимательных водителей произошли ДТП. Например, сообщили о ДТП на ул. Осло, а также - на проспекте Лайсвес, на дороге в сторону ТЦ Mada.

Эксперты рекомендуют водителям проявлять бдительность и осторожность, не уходить с работы раньше, а также избегать улиц, ведущих в сторону торговых центров, поскольку там формируются самые большие заторы.

Полиция и страховщики рекомендуют в случае небольшого ДТП, если виновник ясен, не ждать появления полицейских, сфотографировать место ДТП, обстоятельства происшествия, заполнить декларацию и освободить движение.

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