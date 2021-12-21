С 28 декабря в Литве меняются правила: в магазины и кафе попадут не все

С 28 декабря "паспорт возможностей" не смогут получить те жители Литвы, которые не привились бустерной дозой, несмотря на то, что с момента вакцинации второй дозой прошло 7 месяцев. Чтобы не было злоупотребляющих системой, Центр реестра внедрил техническое решение, которое с 28 декабря не даст пользоваться этим документом дольше, чем полагается.

Директор Литовский ассоциации торговых компаний Рута Вайнене сказала, что существует проблема - с 28 декабря вступают в силу важные изменения, а общество о них не информировано.

"Информацию не предоставили ни Минздрав Литвы, ни правительство. Это они должны объяснять торговцам и жителям действующий порядок, изменения, которые вступят в силу с 28 декабря. Возможно, люди лишаться права на получение услуг.

Появляются и разные правила, действующие в отношении "паспорта возможностей" и европейского сертификата. Жителей надо информировать об этом", – сказала Вайнене, заметив, что и некоторым торговцам придется перепрограммировать устройства.

"Ничего не изменится у тех, кто пользуется данными Центра реестра. Изменится система у тех, кто использует свой алгоритм. Изменения коснутся и тех, кто пользуется европейским сертификатом, поскольку будут ситуации, когда его нельзя будет проверить, человека могут просто-напросто не обслужить", – сказала она.

На сайте правительства Литвы сообщается, что с 28 декабря "паспорт возможностей" потребуется детям с 12 лет.

Кроме того, введен срок действия "паспорта возможности" - 7 месяцев. Чтобы его продлить, надо привиться 3 дозой. Его можно продлить и, сдав тест на антитела, если ответ будет положительным (на 60 дней). Переболевшие ковидом также будут получать "паспорт возможностей" на 7 месяцев.

С 28 декабря жители не смогут получить "паспорт возможностей" на долгое время, если со дня из вакцинации прошло 210 дней. Документ будет действовать только до конца этого срока (7 месяцев со дня второй прививки).

По словам представителя "Центра реестра" Миндаугаса Самкуса, аннулировать выданные до 28 декабря документы технически невозможно.

Поэтому, если человек возьмет документ до 23.59 ч. 27 декабря, он будет действовать, независимо от того, когда прошли 210 дней с момента второй прививки.

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