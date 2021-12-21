В Литве подтверждено еще девять случаев омикрон-штамма COVID-1

В Литве подтверждено еще девять случаев омикрон-штамма COVID-19, в общей сложности их установлено четырнадцать, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Как утверждает НЦОЗ, шесть из вновь подтвержденных девяти случаев являются завозными.

По словам эпидемиологов, шесть завозных случаев зафиксированы у жителей, приехавших из Дании, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Чехии, с Мальдив, из Намибии. Между тем три человека никуда не выезжали, заразились в семье, один из них не мог назвать источник заражения.

В Литве омикрон-штамм подтвержден в общей сложности у 14-и человек, из них пятеро непривиты. Старшему заболевшему 50 лет, младшему - девять.

Эксперты предупреждают, что омикрон-штамм распространяется быстрее доминирующего сейчас в мире дельта-штамма. Одна из причин этого - снижение действенности вакцин.

И все же, согласно предварительным данным, заболевание этим штаммом вызывает не такие тяжелые симптомы.

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