Вакцина Novavax от COVID-19 поступит в Литву в январе

Novavax должна поступить в Литву в январе, говорит канцлер Министерства здравоохранения (SAM) Юргита Гребенковене.

Она надеется, что эта традиционная белковая вакцина будет более популярна среди скептиков, чем используемые новые платформенные РНК-вакцины, поскольку этот тип лекарств разрабатывался в течение многих лет для защиты от других болезней.

«Что касается новой вакцины, то она должна поступить в Литву в январе. Мы пока не знаем, в каких количествах и подробные графики еще не согласованы, но они будут у нас (...) Надеемся , что она будет более привлекательна для тех, кто сомневается, и что этой вакциной будут прививаться более активно, те, кто этого еще не сделал», - сказал канцлер BNS во вторник.

Служба фармаконадзора Европейского союза в понедельник рекомендовала одобрить вакцину против COVID-19, разработанную американской компанией Novavax, которая является пятой вакциной против пандемического коронавируса, рекомендованной агентством в Европейском Союзе. Агентство рекомендует вакцинировать ею людей старше 18 лет.

Литва заказала 633 тысячи. дозы этой вакцины. Всего в стране подписаны контракты на закупку семи вакцин.

В отличие от вакцин BioNTech или Moderna, содержащих РНК (мРНК), которая передает генетическую информацию клеткам в организме человека и заставляют их производить безопасный белок пандемического коронавируса, который, в свою очередь, «тренирует» иммунную систему для ответа на настоящий возбудитель: Novavax содержит белок самого вируса. Похожая технология используется в вакцинах для вакцинации детей от многих болезней.

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