Такого Рождества в Литве не было давно: оттепель прогнозируют лишь в одном регионе

ru.DELFI.lt

Наконец-то стало известно, какая погода ждет в праздники. По словам синоптиков, в Сочельник и а Рождество будет снег и мороз.

По данным meteo.lt, со среды снег уже будет идти лишь местами. Во вторник осадки возможны во многих районах. Местами прогнозируют гололед. Днем будет 3–8, у моря 0–2 градуса мороза. В среду небольшой снег. Ночью будет 7–12, на Куршской косе 4–6, днем 3–8 градусов мороза. В четверг местами небольшой снег. Ночью 8–13, на западе 4–7, днем 3–8, на западе 0–2 градусов мороза. В пятницу ночью небольшой снег, ночью 4–9°C, у моря 1–3 градуса мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. В ночь на субботу пройдет снег повсюду, а днем - лишь местами. Ночью будет 6–11, местами до 13, на косе 4 градуса мороза, днем 1–6 градусов мороза, на западе 0–2 градуса тепла. По данным синоптиков meteo.lt, согласно разным моделям, в воскресенье погода останется зимней, а оттепель возможна разве что на западе страны. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!