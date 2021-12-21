В Шальчининкае задержан груз контрабандных сигарет на сумму 2,7 млн. евро

18 декабря таможенники на КПП в Шальчининкае задержали один из крупнейших грузов контрабанды в этом году – с помощью рентгена проверили тягач, который транзитом вез через Литву молочный порошок и обнаружили 1500 коробок сигарет. По предварительным данным, стоимость нелегального груза оценивается в 2,7 млн. евро.

Таможня сообщает, что в субботу, в 7 ч. на КПП в Шальчининкае приехал тягач Mercedes Benz. Им управлял гражданин Беларуси. Водитель указал, что везет 25 т сухого молока. Груз через Клайпеду должны были отправить на Филиппины.

Однако таможенники решили проверить машину с помощью рентгена, возникли подозрения, что сухое молоко составляет лишь часть груза. Опасения подтвердились. Выяснилось, что сухого молока в контейнере было немного, большая часть пространства была заставлена ящиками с сигаретами. Рам было 1500 коробок(750 000 пачек) белорусских сигарет NZ Gold и Minsk. Jų Из стоимость со всеми налогами составляет 2,7 млн. евро.

Водитель и груз были задержаны, начато расследование.

В понедельник, 20 декабря, суд разрешил взять водителя под арест на месяц. Ему грозит штраф или лишение свободы на срок до 8 лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!