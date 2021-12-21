Коронавирус в Литве: 1411 новых случаев, 16 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1411 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

14 умерших были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2156 человек, полную схему прививки завершили 16 008 человек.

В больницах сейчас проходят лечение 1324 пациента с COVID-19 - примерно столько же, сколько сутками ранее, 107 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11 970 молекулярных (ПЦР) тестов и 6586 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей несколько несколько снизился и составил 781,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней составила 10,7%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились почти 504 422 человека, скончалось от нее около 7200 человек.

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