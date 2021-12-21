Подросток в Кибартай украсил к праздникам двор, жители решили помочь с оплатой счета за электричество

15-летний Гражвидас устроил во дворе многоквартирного дома в Кибартай рождественскую инсталляцию. По его словам, все началось три года назад, летом, когда у него появилась идея украсить родной город Кибартай.

По словам подростка, поощрением стали похвалы и благодарность жителей.

"А люди, которые не только не жалеют добрых слов, но и помогают – что может быть лучше! Однако в этом году общая сумма превысила 1500 евро", – сказал Гражвидас.

"В Кибартай до 2014 г. на столбах висели рождественские и не только рождественские декорации: снежинки, олени, триколоры. А потом их не стало.

Поэтому и появилось желание самому что-то предпринять, я думал, что, украсив свой двор, хоть как-то компенсирую недостаток украшений на улицах города.

В первый год я потратил немного, около 150 евро, украсил ствол елки, соседние кустики, перила подъезда и повесил 20-метровую золотую гирлянду на дуб. Украшений было немного, но люди уже тогда сказали, что у нас во дворе красивее, чем в центре города, некоторые люди не только хвалили, но и помогали деньгами. В первый год собрали 110 евро, это мотивировало на дальнейшие действия", - рассказал юноша.

В этом году был настоящий скачок.

"Планировать украшения начал еще весной. Решил сочетать белый и синий цвет. Прокопал траншею для проводов до подъезда, затем заказывал украшения. Некоторые лампочки на прошлогодних гирляндах пришлось менять. В середине лета пришла идея сделать так, чтобы лампочки мерцали под музыку", - сказал Гражвидас, заметив, что это потребовало серьезных вложений.

В этом году во дворе горят 10 000 лампочек, а жители решили поделить расходы на электроэнергию. На украшения в этом году удалось собрать 700 евро.

"Были конечно и негативные отзывы, люди оставляют свои замечания и под статьями в интернете. Они писали, что "завтра будет новая тема: ребенка убило электричеством", "думаю все сделано с помощью бытовых удлинителей", "кого посадят, когда ребенка убьет током", "не думаете ли вы, что деревьям больно" и т.д. Таких комментариев немного, но я хотел бы заверить этих людей, что несмотря на то, что я не являюсь квалифицированным электриком, но все сделано безопасно.

Трансформаторы стоят в доме, а на улице висят гирлянды низкого напряжения, поэтому на вопрос не больно ли деревьям и не убьет ли током ребенка, могу сказать, что это глупости. Хочу пожелать людям больше позитива и праздничного настроения", – сказал Гражвидас.

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