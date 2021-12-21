Изменения с 28 декабря: работники должны привиться третьей вакциной или тестироваться

С 28 декабря работники в Литве, которые привились от COVID-19 больше 210 дней назад, должны либо привиться бустерной дозой, либо регулярно тестироваться, сообщает Минздрав.

Минздрав напоминает, что на вакцинацию можно зарегистрироваться по интернету на сайте Koronastop.lt или по телефону 1808. Кроме того, привиться можно в некоторых поликлиниках.

Тестироваться не надо переболевшим коронавирусом людям, если со дня получения подтверждения о заболевании не прошло 210 дней (болезнь должна быть установлена с помощью ПЦР-теста).

Тестироваться не надо и тем жителям, которые сдали тесты на антитела и тест дал положительный результат (такой результат теста действует 60 дней).

По-прежнему эти требования касаются работников определенных сфер - услуг, здравоохранения, образование и др.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!