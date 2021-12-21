За сутки в Литву не пропустили четырех нелегальных мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в страну четырех нелегальных мигрантов, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

В воскресенье сотрудники СОГГЛ развернули на границе 33 иностранца, в субботу - 13, в пятницу - четырех. Трое суток назад попыток незаконного пересечения границы не фиксировалось.

В понедельник никого из иностранцев не впустили по гуманитарным причинам.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смог попасть 8021 мигрант. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

Применять служебное оружие за минувшие сутки действующим во время миграционного кризиса литовским пограничникам и помогающим им военным не пришлось. Пограничный контроль на литовской стороне по-прежнему осуществляется в усиленном режиме.

Рост попыток пересечь границу из Беларуси вторую неделю фиксируется в Латвии.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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