Глава Минздрава Литвы сказал, когда могут ввести ограничение движения

Новый штамм "омикрон" перед зимними праздниками сковал европейские страны – в некоторых вводят жесткие ограничения. Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в интервью на радио LRT сказал, что в Литве ситуация пока стабильная.

"Мы стараемся ясно очертить логику управления пандемией. Независимо от штаммов, вызывающих беспокойство заголовков, мы хотим фокусировать внимание не на количестве больных. Главное для нас сейчас - смотреть, какая ситуация в реанимациях больниц. Сейчас это, как светофор, который наилучшим образом отражает состояние системы здравоохранения, сегодня ситуация остается достаточно стабильной", – сказал он.

Министр в передаче напомнил, что если количество больных в реанимациях достигнет 240 – введут ограничения.

"Это будет связано с ограничением мобильности, запретом на проведение мероприятий. 215 пациентов - промежуточная ситуация, она напряженная – могут быть ограничены правила проведения мероприятий, торговля. Пока мы не наблюдаем тенденции приближения к этим данным, значит, мы управляем ситуацией с помощью других мер. Поэтому очень важно подключение людей, соблюдение правил.

На сегодняшний день ситуация такова. Какой она будет завтра, послезавтра, я не знаю. В других странах показатели вызывают беспокойство, но сегодня утром в Литве все еще стабильно", – заметил Дулькис.

Перед Рождеством он призвал оценить необходимость в мобильности и посещении мероприятий.

"Очень хотелось бы, чтобы люди оценили свои маршруты передвижения, общались только с привитыми, в известном окружении, избегали больших скоплений людей, где могут быть малознакомые люди. Главное проявить терпение, не терять веру", – сказал министр.

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