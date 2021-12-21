Специалисты объяснили, почему литовцы не спешат зарабатывать на перевозке нелегалов

В минувшие выходные были задержаны двое граждан Литвы, которые перевозили нелегальных мигрантов. Как ни странно, литовских представителей преступного мира эта деятельность не привлекает. По данным МВД Литвы, в минувшие выходные попались первые граждане нашей страны, перевозившие нелегалов.

Литовцы на двух автомобилях везли 8 нелегалов. Их задержали в Вилкавишкском районе. Предполагают, что нелегалы - граждане Сирии, их везли к польской границе. Не сообщается, как и когда нелегалы могли попасть в Литву.

"Надо начать с того, что это нелегальный и доходный "бизнес", был лишь вопрос времени, когда литовский преступный мир займется им. Но я хочу порадоваться - наша криминальная разведка работает и фиксирует эту деятельность. И вот первый результат – первые задержанные", – сказал вце-министр МВД Кястутис Ланчинскас.

Подозреваемые – 28 и 45 лет - жители Каунасского и Йонавского районов. Суд разрешил взять их под стражу на 2 месяца. По закону им грозит тюремное заключение на срок до 8 лет.

"Они раньше были судимы за преступления против собственности", – сказала представитель прокуратуры Раса Стунджене.

Когда начался кризис мигрантов, говорили о том, что местные преступники, контрабандисты, которые хорошо знают леса, могут заняться нелегальным бизнесом и станут перевозить нелегалов. Но это не произошло. Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал, что это обусловлено некоторыми аспектами.

"Интересное явление - литовцы терпимо относятся к контрабанде сигарет, но в случае с нелегальной миграцией включается сознательность. Люди видят что это наносит большой ущерб Литве, тут терпимости гораздо меньше. Участие в нелегальной перевозке мигрантов осуждается, срабатывают некие моральные аспекты, это считают большей угрозой, чем контрабанду", - сказал он.

Другая причина – заработок на перевозке мигрантов небольшой. Delfi писал, что в Польше грузину заплатили 1000 евро за перевозку нелегалов. Кроме того, он был обманут, думал, что за нарушение его ждет только штраф.

"Литовцы владеют информацией, как о наказании, так и о работе правоохраны, поэтому оценивают риск", – сказал Мишутис.

По данным на ноябрь 2021 г, в числе задержанных за перевозку нелегалов больше всего граждан Украины (12), грузин (9). Их гораздо легче соблазнить 1000 евро. Кроме того, в числе задержанных есть граждане Ирака (10) и Сирии (6), у которых есть вид на жительство в Западной Европе.

"За задержанными нелегалами нередко приезжают родственники. Родство - очень важный мотив", – заметил Мишутис.

За незаконную перевозку людей начато 32 расследования, задержаны 67 подозреваемых, 38 уже осуждены.

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