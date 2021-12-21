Вильнюсцы открыли "олений СПА": можно любоваться и кормить оленей с рук

Праздники не за горами, а рождественское настроение охватывает все больше жителей Литвы. Праздничные ярмарки, зажжение огней на елках, встречи в семейном кругу – все это неотъемлемые атрибуты праздника. Рождественским настроением "заряжает" и оленья ферма около Кернаве.

Вильнюсцы - журналистка Рима и историк Ремигиюс - держат оленей в Рудейкишкяй. В 2018 году они привезли на свою землю 21 оленя – 20 самок и одного самца.

"Они были пугливыми, боялись людей, около года ушло на их приручение. Сейчас они осмелели, берут угощение с рук. Мы решили назвать место их обитания на 8 га оленьим СПА", – рассказала Рима.

Так семья начала свой бизнес. К ним приезжают семьи с детьми, чтобы полюбоваться на красивых благородных оленей.

"Это была наша идея – выращивать благородных оленей, которым у нас будет уютно. Эти животные живут около Кернаве и в дикой природе. Даже первые люди, следы которых в Кернаве зафиксировали в IX в. до р. Х. были кочевниками, которые кочевали вслед за стадами оленей.

Сейчас история повторяется – люди приезжают к нам, чтобы полюбоваться этими животными. Сейчас у нас около 60 оленей. К нам можно приехать, увидеть оленей, покормить их. Посетителей мы принимаем круглый год по выходным, на соседней поляне можно отметить день рождения, в рабочие дни мы проводим занятия для школьников и детсадовцев. В этом году желающие были в декабре, если будут группы, то будут занятия и в январе группы с участием Деда Мороза (нужна предварительная регистрация)", – сказала Рима.

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