Синоптик рассказал, какие перемены ждут на Рождество

В передаче "День на Delfi" синоптик Кястутис Петкявичюс рассказал, какими в этом году будут Сочельник и Рождество. Кажется, после нескольких холодных дней на Рождество потеплеет.

Во вторник пойдет снег по всей стране, а в среду он будет идти лишь местами.

21 декабря во многих районах шел снег. Местами ожидается гололед. Будет дуть северный, северо-западный ветер, переходящий в западный, у моря порывы ветра достигнут 15–17 м/с, днем ветер будет западным, северо-западным 6–11 м/с, у моря порывы достигнут 15–17 м/с. Температура ночью составит 7–12, днем 3–8, у моря 0–2 градуса мороза.

22 декабря пройдет небольшой снег. Температура составит 7–12, на косе 4–6, днем 3–8 градусов мороза.

23 декабря местами пройдет небольшой снег. Ночью будет 8–13, местами на западе 4–7, днем 3–8, на западе 0–2 градуса мороза.

24 декабря местами будет идти снег. Усилится ветер. Ночью будет 4–9°C, у моря 1–3 градуса мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

25 декабря ночью и днем местами будет идти снег. Ночью будет 6–11, местами 13, на Куршской косе 4 градуса мороза, днем будет 1–6 градусов мороза, на западе местами 0–2 градуса тепла.

Каким будет Рождество?

Согласно нынешней модели, на праздники будет достаточно тепло. "Нынешняя модель показывает, что морозы наступят в понедельник ночью и продержатся до ночи на 24 декабря. На Рождество потеплее и снова будет такая погода, какой была на выходных - 0-5 градусов тепла, такой погода будет на выходных", – сказал Петкявичюс.

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