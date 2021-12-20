В Неринге зафиксировано необычное и очень редкое явление

Погода не перестает удивлять даже тех, кто много повидал на своем веку. Видели ли вы когда-нибудь отраженную радугу? Как раз такую удалось зафиксировать в Неринге.

"Атмосфера иногда удивляет даже тех, кто отдал ей большую часть жизни. Несколько лет назад даже сложно было представить существование такого явления. Этот снимок - настоящий. Это не фотомонтаж, это отраженная радуга рядом с радугой (reflection rainbow)", – сообщает "Погода и климат в Литве".

Она является очень редкой и представляет собой блёклую дугу, проходящую по касательной к основной радуге, которая сливается с ней в самом низу, а верхний край уходит вверх, постепенно исчезая.

Такая радуга может возникнуть, если вблизи завесы дождя расположен достаточно крупный водоем с гладкой поверхностью. При этом, солнечные лучи сначала отражаются от водной поверхности, а затем уже достигают капель дождя, где и преломляются.

Автор фотоснимка - заведующий орнитологической станции на мысе Вентес Витаутас Юсис.

Он уже видел такое явление осенью 2015 года на том же месте.

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