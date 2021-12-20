В Вильнюсе закрывается центр вакцинации в Litexpo

С 1 января 2022 года центр вакцинации в выставочном центре Litexpo закрывается, вакцинацию будут осуществлять в поликлиниках, сообщает Вильнюсский муниципалитет.

По словам представителей муниципалитета, всех, кто должен ревакцинироваться с 3 января 2022 года автоматически направят в Каролинишкскую поликлинику. Информацию о времени вакцинации жители получат с помощью смс-сообщений.

Если жители не хотят прививаться в Каролинишкской поликлинике, они смогут выбрать другое место и зарегистрироваться туда самостоятельно.

После закрытия Litexpo жители смогут регистрироваться на прививку в своей поликлинике на сайте 1808.lt или по телефону 1808.

По данным муниципалитета, с начала вакцинации до Нового года в Вильнюсе будет сделан миллион прививок, как минимум одной вакциной привиты 400 000 жителей.

В Вильнюсе в среднем прививают 5000 человек в неделю, большую часть прививают в Litexpo.

"Сейчас для большинства это обычная процедура. К процессу подключились поликлиники и частные медучреждения, аптеки", – сказал представитель муниципалитета Кипрас Красаускас.

Litexpo не будет работать 24-26 декабря, а 31 декабря будет работать с 8 до 13 ч.

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