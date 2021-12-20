В Шяуляе от коронавируса скончалась 30-летняя женщина

COVID-19 унес жизнь еще одной молодой женщины. Департамент статистики Литвы сообщает, что скончалась женщина из возрастной группы 30–39 лет. Правда, это произошло уже 15 декабря, только в статистику этот случай попал сегодня.

Неясно, где скончалась женщина. Пресс-секретарь Шяуляйской республиканской больницы Соната Тените сказала, что в тот день в их больнице смертей в этой возрастной группе не было (скончались три человека 49-80 лет). У всех были сопутствующие заболевания. Все они не были привиты. Сейчас в реанимации этой больницы находятся 6 пациентов, всех есть сопутствующие заболевания, все они непривиты.

Младшему из пациентов реанимации 30 лет, а старшему - 74 года.

В Шяуляйской клинике матери и ребенка находятся трое детей с COVID-19.

Всего в Литве от коронавируса скончались 52 человека из возрастной группы 30–39 лет (4 из них были привиты).

Кроме того, скончались 19 человек 20–29 лет (1 был полностью привит).

В возрастной группе 40–49 лет скончались 165 человек (10 были полностью привиты).

Скончались 537 человек из группы 50–59 лет (29 были привиты).

COVID-19 унес жизни 1108 человек из возрастной группы 60–69 лет (81. был привит).

В группе 70–79 лет скончались 1894 человек (152 – были привиты).

В возрастной группе 80–89 лет скончались 2550 человек (241 был привит).

Еще 802 скончавшихся от COVID-19 были из возрастной группы 90–99 лет (68 привиты).

От коронавируса скончались и 15 человек старше 100 лет (полностью привит был лишь один из них).

Кроме того, от коронавируса скончался и годовалый ребенок.

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