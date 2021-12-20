Глава МВД Литвы: есть сведения, что Лукашенко приказал "очистить склады" от мигрантов

В последнее время фиксируется уменьшение потока пытающихся незаконно пересечь границу мигрантов, однако расслабляться нельзя - есть сведения о том, что Александр Лукашенко приказал "очистить склады" от нелегальных мигрантов, говорит министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Мы получили информацию, что Лукашенко дал распоряжение "очистить склады и Минск" от нелегальных мигрантов. Это четкий сигнал, что в ближайшее время будут те или иные попытки вытолкнуть нелегальных мигрантов в Литву, Польшу или соседнюю Латвию", - сказала Билотайте на пресс-конференции в понедельник.

По словам министра, в последнее время вызывает обеспокоенность и изменившийся характер вторжений у польской границы - нелегальные мигранты подготовлены белорусскими органами.

"Хотя в последнее время было несколько суток, когда мы не фиксировали ни одного нелегального мигранта, пытающегося пересечь границу Литвы, расслабляться мы не можем, потому что видим определенные тенденции, прежде всего - попытки прорыва польской границы", - сказала министр.

"Чем они отличаются от организованных ранее акций - тем, что это хорошо натренированные нелегальные мигранты, это делают сотрудники белорусских органов, и эти акции организуются с помощью Беларуси", - отметила Билотайте.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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