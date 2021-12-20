Письмо OFAC о том, как следует трактовать санкции США для "Беларуськалия", ЛЖД получила 17 декабря, сообщила компания. Однако, как сказал BNS представитель железных дорог Мантас Дубаускас, это не меняет ситуацию, и продолжается поиск решения, как на законном основании расторгнуть договор с "Беларуськалием".
"Сейчас вместе с акционерами идет поиск устойчивого юридического решения для сложившейся ситуации. Поток грузов белорусской компании будет остановлен сразу, как только появится необходимое для этого юридическое основание", - говорится в сообщении ЛЖД
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