OFAC: санкции США не являются обязательными для ЛЖД

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Департамента казны США официально подтвердило, что для государственной литовской железнодорожной компании (ЛЖД) не являются обязательными санкции в отношении одного из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений "Беларуськалий".

Письмо OFAC о том, как следует трактовать санкции США для "Беларуськалия", ЛЖД получила 17 декабря, сообщила компания. Однако, как сказал BNS представитель железных дорог Мантас Дубаускас, это не меняет ситуацию, и продолжается поиск решения, как на законном основании расторгнуть договор с "Беларуськалием".

"Сейчас вместе с акционерами идет поиск устойчивого юридического решения для сложившейся ситуации. Поток грузов белорусской компании будет остановлен сразу, как только появится необходимое для этого юридическое основание", - говорится в сообщении ЛЖД

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!