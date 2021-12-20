Мэр Вильнюса получил две плохие новости

Служба госзакупок провела оценку закупки Вильнюсского муниципалитета на сумму 750 000 евро и выяснила, что был нарушен закон. Эта закупка связана со строительством школы в Пилайте, а победила в конкурсе компания супруги мэра DO Architects. Недавно Ремигиюс Шимашюс получил еще одну плохую новость. На этот раз из службы этики: она констатировала, что мэр нарушил этику. Правда, сам мэр заявил, что с мнением службы не согласен.

Шимашюс считает, что он ничего не нарушал и намеревается обжаловать решение.

СГЗ оценила покупку архитектурного проектного предложения здания гимназии на ул. Толминкемё, в Вильнюсе. Закупка была зарегистрировала 29 марта 2019 года. Стоимость проекта 619 834,71 евро, без НДС (750 000 евро с НДС). Победитель конкурса ЗАО DO Architects.

Служба госзакупок выяснила, что Вильнюсский муниципалитет, продлив срок поставки услуг, фактически изменила первичный договор с ЗАО DO Architects. Однако это решение муниципалитета не было обусловлено действующим законом, сообщил глава службы Дарюс Ведрицкас.

Кроме того, СГЗ установила, что члены закупочной комиссии, М.Г., A.K., В.Й., A.С. не предъявили Государственной комиссии по служебной этике декларацию частных и общественных интересов. Эт члены комиссии должны немедленно заполнить декларацию.

Нынешняя супруга мэра Вильнюса Гилма-Теодора Гилите является одним из акционеров ЗАО DO Architects. Известно, что она - не только акционер, но и один из архитекторов, работавших над проектом здания школы.

Парламентская Антимонопольная служба, получив эти данные СГЗ, обратилась в Генпрокуратуру, чтобы был расследован вопрос возможного злоупотребления положением работников муниципалитета.

Вторая неприятная весть для мэра - 2 декабря Комиссия по этике Вильнюсского муниципалитета постановила, что "мэр уличен в конфликте интересов".

Комиссия по этике установила, что Шимашюс на личной странице в Facebook 9 августа 2021 г. объяснил, почему о его браке с архитектором Г.Т.Г. стало известно лишь после помолвки.

В выводах комиссии сказано, что по действующим законам о самоуправлении важно соблюдать принципы прозрачности и гласности.

"Мэр Шимашюс должен был сообщить обществу о своих отношениях и совместной жизни с архитектором Г.Т.Г. и ее компаниях, о договорах самоуправления с этими компаниями, проектах, намного раньше, в разумный срок с начала этих отношений, а не после того, как произошел "обмен кольцами" или через 10 дней после этой церемонии", - сказано в выводах комиссии.

Пресс-секретарь Шимашюса Русне Марченайте сказала, что мэр утверждает, что выполнил все требования закона и публично декларировал все интересы, во избежание конфликта интересов. Мээр считает, что выводы комиссии основаны не на законе, а личной позиции некоторых ее членов.

"(...) мэр планирует обжаловать это решение комиссии в суде - законы Литвы выше решений комиссий", - сказала Марченайте.

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