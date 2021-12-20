Центробанк Литвы уточнил прогноз: цены в 2022 году вырастут еще больше

Инфляция в 2022 году по-прежнему будет высокой и составит 5,1% – почти в два раза выше, чем прогнозировалось до этого, сообщает 20 декабря Центробанк Литвы. Между тем зарплаты в 2022 году должны вырасти на 8,2%.

Председатель правления ЦБ Гедиминас Шимкус предупредил, что в будущем может быть пересмотр роста ВВП на 3,6% в 2022 году. Прогноз роста может быть пересмотрен в худшую сторону, причина - отношения с Беларусью и Китаем.

"Тут прогнозы - неблагодарное дело, ведь из-за большой неопределенности в сфере геополитики как с Китаем, так и с Беларусью, мы это оцениваем как риск. То, что видим, о чем говорят в общественном пространстве, на что жалуются ассоциации предпринимателей, это применение необъявленных санкций, масштабы которых не названы и не оценены.

Поэтому сказать, каким будет эффект, невозможно. Если оценивать прямое воздействие, которое есть, что не остается экспорта в Китай, то это ограниченный масштаб. Но это воздействие может быть достаточно чувствительным", – сказал он.

По словам Шимкуса, часть инфляции в Литве обусловлена общими для всей еврозоны факторами.

"Часть инфляции, которая связана с внутренними факторами, и температуру экономики можно сбить фискальными мерами, не поощряя внутренний спрос и не ускоряя рост цен. Этого можно достигнуть двумя способами: если быстрее улучшить поступления в бюджет, или замедлить расходы", – сказано в сообщении.

По словам Шимкуса, ограничивать расходы сектора власти нецелесообразно, поскольку они по уровню развития Литвы и ВВП и без того слишком маленькие и поскольку существуют структурные проблемы – недостаточное финансирование образования, здравоохранения, системы социальной защиты.

"Поэтому более рациональным был бы заботиться об увеличении поступлений в бюджет, снижении "теневой" экономики и недосбора связанных с этим налогов, особенно НДС, решительнее действовать в вопросе уравнивания налогообложения для разных сфер деятельности и расширяя налог на имущество и охрану окружающей среды", – указал он.

Шимкус в понедельник сказал, что Литва - одна из историй успеха.

"В других странах во время пандемии показатель экономики упал, а литовская экономика вернулась на допандемический уровень в начале этого года. Были выучены очень важные уроки. На этот раз фискальная политика и денежная политика шли нога в ногу. Это позволило сохранить бизнес, рабочие места, доходы, потребление. Поэтому мы сейчас и наблюдаем такое бурное возрождение. Если бы не было поощрения экономики, тогда бы мы видели падение ВВП, рост безработицы, снижение доходов жителей, рост банкротств, остановился бы поток инвестиций и потребление. Литовская промышленность, розничная торговля и экспорт на 20% выше допандемического уровня", – сказла он.

Он сказал, что на фоне хороших новостей есть и темные пятна.

"Одно из них - рынок труда. Общее количество работающих людей и безработных вернулось на допандемический уровень. Но, по последним данным "Содры", в тех областях, которые больше всего пострадали во время пандемии, это сектор проживания, общепита, развлечений и отдыха, количество работников было ниже, чем в среднем в 2019 году. Согласно результатам опроса бизнеса, быстро растет число компаний, которые не могут расширяться из-за нехватки работников. Больше всего таких людей в строительном секторе, затем идет сектор промышленности, розничной торговли и услуг", – сказал он.

По обновленной оценке экономистов ЦБ, в этом году ВВП вырастет на 5,1%, в следующем – 3,6%. В сентябре прогнозировали, что рост ВВП в 2021 г составит 4,9%, а в 2022 г – 3,5%.

Шимкус заметил, что в будущем прогноз роста экономики могут пересмотреть и скорее в сторону ухудшения, чем улучшения.

"Из списка риска большую часть составляют неблагоприятные для нашей экономики события. Это вирус и вакцинация, ожидания, связанные с инфляцией, геополитические риски, отношения с Китаем и Беларусью, снижение нормы экономии", – сказал он.

Шимкус рассказал, что конкуренция за работников обусловил рост зарплат в этом году на 10%.

"Быстро растущие зарплаты пока не снизили конкурентоспособность литовского бизнеса за границей, а от среднего показателя по ЕС зарплаты в Литве все еще отстают больше, чем производительность (соответственно –35 и –29). Согласно прогнозам, в следующем году зарплата вырастет на – 8,2%", – сказал он.

Однако инфляция в Литве связана не только с ростом зарплат, но и с подорожанием энергоресурсов, сырья и с напряжением в цепи поставок. Предполагается, что в 2021 г. средняя годовая инфляция составит 4,5%.

Надеются, что годовая инфляция снизится, когда снизятся цены на газ после отопительного сезона, т.е. с середины 2022г.

В сентябре ЦБ прогнозировал в 2021 г инфляцию в 3,3%, а в 2022 г – 2,6%.

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