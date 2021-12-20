Исследование: жители Литвы реже всех в ЕС проверяют достоверность информации в Интернете

Жители Литвы реже всех остальных в Евросоюзе (ЕС) проверяют достоверность информации в Интернете, показывают данные Евростата.

Согласно данным проведенного в этом году исследования, 47% всех жителей ЕС в возрасте 16–74 лет видели на сайтах или в социальных сетях не соответствующую действительности или сомнительную информацию, однако всего около одной четвертой (23%) жителей проверили ее достоверность.

В Литве эта часть была самой небольшой и достигала 11%. За ней следуют Румыния (12%) и Польша (16%), утверждает Евростат.

Самая большая часть таких жителей была в Нидерландах (45%), Люксембурге (41%) и Ирландии (39%).

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