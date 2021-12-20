Коронавирус в Литве: 609 новых случаев и 19 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 609 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

16 умерших были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 375 человек, полную схему вакцинации завершили 2514 человек.

В больницах сейчас проходят лечение 1319 пациентов с COVID-19 - примерно столько же, сколько сутками ранее, 104 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 3,9 тыс. молекулярных (ПЦР) и 872 антигенных теста на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько несколько снизился и составил 799,3 случая. Доля положительных тестов за семь дней составила 10,9%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились почти 503 тыс. человек, скончалось - около 7,1 тыс. человек.

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