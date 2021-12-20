Президент Литвы отправляется с официальным визитом в Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник отбывает в Украину, где вместе с президентом Польши Анджеем Дудой выразит поддержку Украине в условиях нарастания напряженности у границы с Россией.

Трехсторонняя встреча с участием украинского президента Владимира Зеленского - первая встреча так называемого "Люблинского треугольника" на высшем уровне, сообщило ведомство президента. На ней будут обсуждаться ситуация с безопасностью и трехстороннее сотрудничество.

"Этой встречей мы закрепляем нашу поддержку Украине, которая сейчас сталкивается с множеством вызовов. Наши страны связаны общей историей и давней борьбой за свободу. Такое трехстороннее сотрудничество приобретает особую актуальность сегодня, когда Украина снова становится передовой линией на стыке Востока и Запада", - говорит президент Науседа.

Президенты также обсудят миграционный кризис, энергетическую безопасность и борьбу с дезинформацией.

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