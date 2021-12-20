Telia в этом году заменила треть базовых станций Huawei

Телекоммуникационная компания Telia Lietuva в этом году заменила треть из использовавшихся для связи 4G базовых станций китайского производителя Huawei. Завершить обновление всей сети с использованием оборудования шведской компании Ericssson Telia планирует в течение двух лет.

"В этом году с апреля с использованием оборудования Ericsson мы обновили 450 базовых станций - это составляет почти треть станций нашей сети мобильной связи. Они уже готовы поддерживать и услуги коммерческой связи 5G, как только будет проведен аукцион частот", - сказал BNS представитель Telia Lietuva Аудрюс Стасюлайтис.

По его словам, в течение двух лет Telia планирует обновить и внедрить около двух тысяч базовых станций Ericsson.

"Это крупнейшая на сегодняшний день инвестиция сети Telia в Литве", - добавил Стасюлайтис.

Год назад глава Telia Lietuva Дон Стромберг в интервью BNS сказал, что при проведении в жизнь стратегического партнерства с Ericsson будут заменены все базовые станции Huawei и через несколько лет будет использоваться только оборудование Ericsson.

После того, как Telia решила отказаться от оборудования китайской компании Huawei, последняя выразила сожаление, что на такие решения влияет геополитика.

Отказаться от Huawei Европу очень активно призывают США.

Военная разведка Литвы назвала участие Huawei в создании сети 5G фактором риска из-за законов коммунистического Китая, обязывающих компании делиться информацией с властями.

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