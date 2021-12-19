В Вильнюсе найдены пропавшие в воскресенье малолетние дети

В Вильнюсе 19 декабря без вести попали двое малолетних детей, близкие и полиция просят жителей о помощи. Девочка и мальчик приехали в Литву всего 4 месяца назад.

Девочка Катерина Секачева (2011 г.р.) и ее брат Микита (2015 г.р.) около 13 ч. вышли из дома в микрорайоне Жирмунай.

Приметы Катерины: рост 130 см, худощавого телосложения, длинные русые волосы. На девочке была светло-розовая куртка, светло-розовая шапка, коричневые угги.

Приметы Микиты: рост 120 см, худощавого телосложения, в очках. На мальчике была темно-синий комбинезон с принтом Tik-Tok, желтая или черная шапка.

Дети приехали из Украины 4 месяца назад.

Над микрорайоном Жирмунай летал вертолет, дворы прочесывают многочисленные наряды полиции, сообщает портал lrytas.lt.

Полиция просила всех, кто что-либо знает о местонахождении детей, звонить по номерам 852716007, 852716008 или 112.

Около часа ночи полиция сообщила, что дети нашлись. Никто не пострадал.

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