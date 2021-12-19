Рождественский городок в Вильнюсе посещают неактивно: виноват коронавирус и недостаток рекламы

Наверное, именно Рождественский городок способен создать праздничное настроение. Создание такого городка стало традицией, но в этом году городок был разбит на несколько частей и размещен сразу в нескольких местах: в сквере Одмину, на площади им. Винцаса Кудирки, на Кафедральной и Лукишкской площади. Delfi интересовался, что в этом году предлагают торговцы и какие цены ждут.

На ярмарке можно найти блюда кухонь разных народов мира. В киоске с веганскими блюдами можно найти пончики, чай и альтернативу горячему вину из сока и специй.

"Рождественские городки в Вильнюсе в зимние праздники действуют уже несколько лет, но раньше не было возможности найти веганские блюда или печенье без глютена", – сказал торговец.

Он заметил, что начало торговли в этом году было непростым, поскольку домики стоят в разных местах города, поэтому в одной части потоки могут быть более многочисленными, а в другом - менее.

"Лукишкская площадь - такой уголок между катком и елкой, поэтому там поток меньше, но люди приходят, они нас видят", - продолжил он.

Другая торговка сладостями сказала, что цены у них составляют от 1 до 22 евро. По ее словам, раньше в Рождественский городок приходило больше людей.

"Другие торговцы тоже говорят, что когда ярмарка была на Ратушной площади, людей было больше. Сейчас, я думаю, не хватает рекламы. Например, в первую неделю приходили люди, которые удивлялись тому, что что-то происходит", – сказала женщина.

Снижение потока людей отметила и торговка из киоска Gudelių duona. По ее словам, всему виной коронавирус.

Домики на площади Винцаса Кудирки также предлагают интересные варианты сувениров и товаров. В киоске с маслом можно найти новинку этого года - маковое масло.

"Небольшая бутылочка масла стоит от 2,50 евро, тыквенное или конопляное масло стоит 5 евро. Рождественское маковое масло стоит 9 евро", – рассказала торговка.

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