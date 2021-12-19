Аналитик: две прививки от "омикрона" не защитят

Аналитик данных, доктор математических наук, ученый Euromonitor International Вайдотас Землис-Балявичюс, изучив новые данные, заявил на своей странице в фейсбуке, что "омикрон" представляет большую опасность, а две дозы против "омикрона" не помогут. Пока единственная защита от "омикрона" - бустерная доза.

По словам аналитика данных, это значит, что спокойными не могут быть ни привитые, ни переболевшие. Пока нет никаких данных, что этот штамм может стать причиной более частой госпитализации.

"Ничего хорошего не сулят и прогнозы. В Канаде, где "омикрон" составляет 20% всех случаев, самые оптимистические модели показывают, что рост будет впечатляющим. Поскольку уже сейчас ясно, что "омикрон" в 2-3 раза заразнее "дельты", стоит вспомнить, что болезнь, которая быстрее распространяется, даже есть она не такая опасная, доставит больше хлопот, чем менее заразная, но более опасная. Все сводится к экспоненциальному росту, который, к сожалению, плохо понимают.

Пока единственная защита от "омикрона" - бустерная доза вакцины. Нил Фергюсон сказал, что большая часть заболевших, скорее всего, переболеет этой болезнью легко, поскольку защита от госпитализации есть и без третьей дозы. Но это небольшое утешение, когда нет защиты от распространения, при такой же скорости распространения как в случае корью", – сказал ученый.

По его словам, В Литве люди пока достаточно активно прививаются бустерной дозой. И большая часть привитых - люди старшего возраста.

"К сожалению, темпы ревакцинации людей старшего возраста начинают снижаться. А процент ревакцинации молодых людей, которые являются основными "носителями", пока очень низкий. Это показывает, что новая волна "омикрона" будет огромной. Единственный выход с учетом отношения нашей популяции к управлению эпидемией - это сократить срок действия "паспорта возможностей" до 4 месяцев после второй прививки и упразднить возможность тестирования на его получение, как это сделали во Франции. Я не думаю, что это произойдет, это, наверное, основная тема коммуникации правительства и Минздрава Литвы - критерий 240 мест в реанимации означает введение полного локдауна. Пока по тем данным, которыми мы располагаем, это неизбежно. Время покажет", - сказал Землис-Балявичюс.

Один момент, по словам эксперта, этой эпидемии не меняется: угроза вируса оценивается недостаточно.

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