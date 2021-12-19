Погода: холодный ветер принесет в Литву зиму

В воскресенье погоду в Литве обусловит холодная юго-западная часть циклона. Усилится ветер.

Во всей стране ожидается переменная облачность и кратковременные осадки. Будет идти то дождь, то мокрый снег, то снежная крупа. Днем будет 1–6 градусов тепла. После обеда похолодает. Вечером будет около 0 или чуть ниже нуля, ожидается гололед.

В понедельник ночью местами пройдет снег, у моря - мокрый снег. Ожидается гололед. Будет дуть сильный северо-западный, северный ветер. Утром будет 2–7 градусов мороза, особенно холодно будет на востоке.

В понедельник днем будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег, ожидается гололед. Ветер немного успокоится. Днем по всей стране будет ниже 0: от 1–2 градусов мороза у моря до 4–6 градусов мороза на северо-востоке.После обеда мороз усилится.

Во вторник возможен небольшой снег. У моря осадков выпадет больше. Ветер успокоится. Ночью будет 7–12, днем 2–7, а на востоке около 8 градусов мороза.

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