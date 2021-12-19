Коронавирус в Литве: 1267 новых случаев и 19 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1267 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

Среди умерших 14 человек были не привиты или привиты не полностью.

Всего за время пандемии коронавирусом в Литве заболели 502 345 человек.

За минувшие сутки были привиты 4672 человека, первой дозой вакцины были привиты 874 из них.

Эта болезнь унесла жизни 7119 человек.

Департамент статистики сообщает, что количество новых случаев в Литве за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет 804,3.

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