Пенсионерка следит за ценами на продукты: когда переводишь цены в литы, тогда картина еще ужаснее

Продукты на прилавках магазинов в Литве не подешевеют и после Нового года. Напротив, прогнозируют рост цен после праздников.

"Рост цен чувствуется. Идешь в магазин, покупаешь на 50 евро и уже не получается купить то, что раньше мог себе позволить", – сказала журналистам LNK одна жительница Вильнюса.

Мужчин сказал, что подорожало буквально все. "Я не очень считаю, слава Богу, мне хватает, поэтому особенно не считаю, но подорожание чувствуется", – сказал он.

Одна пенсионерка сказала журналистам LNK, что следит за ценами на все продукты.

"А если еще хватает памяти, то переводишь в литы, тогда совсем", – жаловалась она.

Если сейчас не все считают цены, то многие начнут это делать после Нового года.

"В начале следующего года, возможно, можно будет говорить о замедлении роста цен. О поиске пика. Снижение цен начнется не раньше, чем поздней весной", – сказал LNK экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

Перед праздниками рост цен несколько снижает конкуренция между торговыми центрами. "Сейчас всем важно собрать людей в последнюю декаду декабря, поэтому наблюдается сильная конкуренция, цены лучше", – сказал LNK представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

Согласно прогнозам со следующего года подорожает свинина, которая в этом году не подорожала, продолжится рост цен на молочные товары.

"Цены на молоко достигли исторических высот за последние 10 лет. Еще одна причина – во всем мире дорожают молочные продукты. Эта тенденция в ближайшее время не изменится", – сказала LNK специалист Информационного центра бизнеса и сельского хозяйства Довиле Грауздите.

В прошлом году овощи были самыми дешевыми за последние 5 лет. Поэтому рост цен в этом году кажется серьезным. Правда, более высокие цены связаны с плохим урожаем, дешевых овощей не будет еще как минимум полгода.

"Как и в каждом секторе, работников не хватает. Особенно не хватает сезонных работников во время полевых работ. Часть урожая просто-напросто некому было убрать", – сказала директор Литовской ассоциации овощеводов Зофия Циронкене.

В декабре особенно подорожала картошка, черный хлеб, подсолнечное масло, молоко, селедка, кофе и чай.

"Корзина самых дорогих товаров подорожала меньше всего – всего на 4%. Корзина известных брендов – на 12%", – сказал Чепкаускас.

Экономисты отмечают, что литовцы до сих пор тратят на продукты 1/5 часть своих доходов, это больше, чем в среднем по ЕС. Такое распределение средств, по словам специалистов – признак бедности. Правда, несмотря на рост цен на продукты, цены в Литве все еще ниже, чем в других странах. Дешевле, чем в Литве, еда только в Венгрии, Болгарии, Польше и Румынии.

"По мере роста доходов жителей, будут расти и цены, они должны сравняться со средними по ЕС. Сейчас цены на продукты в Литве ниже, чем в Латвии и Эстонии. Но надо знать, что зарплаты у нас выше, чем в Латвии", – сказал Повилаускас.

За последний месяц подешевела морская щука, вареная колбаса, свиная спинка и яблоки. Хотя на праздничных акциях покупатели выиграют немного.

"Потребителям надо отказаться от предпочтения какой-то одной сети. Надо выбирать", – сказал LNK Чепкаускас.

Цены на продукты питания в последнее время растут во всем мире.

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