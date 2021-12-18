От коронавируса в Литве привили почти тысячу детей 5-11 лет

ELTA ; Ругиле Аугустайтите , ru.DELFI.lt

vaikas, mergaitė, skiepai, skiepas, vakcina Foto: Vida Press nuotr.

Вакцинация детей 5-11 лет от COVID-19 началась в минувшую среду, 15 декабря, до пятничного вечера в Литве привили 951 ребенка.

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